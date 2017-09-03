Стали известны составы «Автомобилиста» и «Адмирала» на очный матч

«Автомобилист» и «Адмирал» назвали составы на очный матч.
«Автомобилист»:
Коварж (Устинский);
Лямин — Мегалинский, Кинг — Паре — Бек;
Егоршев — Мишарин, Михнов — Торченюк — Гареев;
Трямкин — Василевский, Голышев — Кучерявенко — Крикунов;
Щемеров, Рассейкин, Симаков — Тичар — Чесалин.
«Адмирал»:
Налимов (Третьяк);
Блум – Курашов, Ткачёв – Крикуненко – Саболич;
Моррисонн – Гавриленко, Горшков – Саюстов – Александров;
Мнацян – Мищенко, Казаков – Макаренко – Жафяров;
Глухов, Краснослободцев – Махановский – Воронин, Бутузов.
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