«Магнитка» и «Барыс» назвали составы на матч в Магнитогорске

«Магнитка» и «Барыс» определились с составами на очный матч.
«Металлург» Магнитогорск:
Кошечкин (Самсонов);
Бирюков — Шаус, Мозякин — Коварж — Григоренко;
Денисов — Пивцакин, Осала — Эллисон — Филиппи;
Будкин — Хабаров, Косов — Шенфельд — Калетник;
Дронов, Швырёв, Платонов — Берестенников — Тимкин.
«Барыс»:
Карлссон (Кудрявцев);
Даллмэн — Диц; Фрэттин — Вей — Доус;
Семёнов — Шалапов, Тривино — Сен-Пьер — Жайлауов;
Маклюков — Савченко, Акользин — Лихотников — Сагадеев;
Орехов — Полохов, Пушкарёв — Никулин — Шевченко.
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