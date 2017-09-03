Окулов: настраиваюсь на игру с «Сибирью» как на очередной матч «регулярки»

Форвард ЦСКА Константин Окулов поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата КХЛ с «Сибирью».

У «Сибири» нет шансов с ЦСКА. Прогнозы на игровой день КХЛ: видео Сколько шайб забросят Шумаков, Шалунов и Окулов своей бывшей команде?

«Сибирь» — мой родной клуб, но сейчас я играю за ЦСКА. Я бьюсь и пытаюсь выиграть каждый матч. Этот матч не будет иметь особо принципиального значения. У меня со всеми в «Сибири» хорошие отношения. Настраиваюсь просто как на очередную игру регулярного чемпионата.



Мы потихоньку начинаем вкатываться в сезон. Мы с каждым днём будем прибавлять. Не всегда всё получается, но мы сыгрываемся — очень много хоккеистов. Постепенно мы придём к необходимому уровню», — цитирует игрока клубное телевидение.

Также видео доступно на официальном канале ЦСКА в Youtube.