175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Джек Скилле, проведший более 300 матчей в НХЛ, перейдёт в минское «Динамо»

3 сентября 2017, воскресенье. 15:17 Хоккей

Нападающий Джек Скилле продолжит карьеру в Континентальной хоккейной лиге. Об этом в своём «твиттере» сообщает инсайдер Даррен Дрегер. Ожидается, что 30-летний американский хоккеист в ближайшие дни подпишет контракт с минским «Динамо».

В прошлом сезоне Скилле провёл 55 матчей в регулярном чемпионате НХЛ за «Ванкувер Кэнакс» и набрал 9 (5+4) очков. Всего на уровне Национальной хоккейной лиги на счету игрока 374 матча в составе «Чикаго Блэкхоукс», «Флорида Пантерз», «Коламбус Блю Джекетс», «Колорадо Эвеланш», «Ванкувер Кэнакс» 85 очков.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в соцсети «ВКонтакте»

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ХК Динамо Минск
Новости. Хоккей
3 сентября 2017, воскресенье
15:22 Сёмин подписал просмотровый контракт с «Соколом» и забил в товарищеском матче
15:17 Джек Скилле, проведший более 300 матчей в НХЛ, перейдёт в минское «Динамо»
15:07 Дубль Талалуева помог МХК «Спартак» одолеть команду «СКА-Серебряные Львы»
14:52 Окулов: настраиваюсь на игру с «Сибирью» как на очередной матч «регулярки»
14:36 «Магнитка» и «Барыс» назвали составы на матч в Магнитогорске
14:26 Стали известны составы «Автомобилиста» и «Адмирала» на очный матч
14:19 «Трактор» и «Куньлунь» назвали составы на матч в Челябинске
14:10 «Салават Юлаев» и «Нефтехимик» определились с составами на очный матч
13:30 Гарбутт: соперник, возможно, был даже мощнее, чем Уфа
13:09 Коллинз: каждая победа в Казани – это событие
13:05 Гомоляко: «Ак Барс» в матче с «Сочи» недооценил соперника
12:55 Уэллман: ХК «Сочи» выполнил установку на игру с «Ак Барсом»
12:43 Форвард «Лады» Эштон выбыл на два месяца из-за травмы
12:17 Акользин: моя мечта сбылась — я дебютировал в КХЛ
11:51 Е. Корешков: «Барыс» намерен сыграть с «Магниткой» дисциплинированно и грамотно
11:15 Хохлов: ХК «Сочи» был одним кулаком, ребята старались и бились
10:58 Мамкин: ХК «Сочи» может побеждать любую команду
10:45 Хэйс: обмен Степана? Сказал себе: «Это отличная возможность, никаких сожалений»
10:32 Шикин: надеюсь, все понимают, что мы не настолько уступаем в классе «СЮ»
10:15 Уилер: нет причин, почему «Виннипег» не может выйти на новый уровень
10:00 Житник считает, что «Вегас» — отличный вариант и для Шипачёва, и для Зарипова
09:57 Хичкок: Спецца будет играть и в центре, и на левом краю
09:34 Андрей Иванов забил 500-й гол ХК «Сочи» в КХЛ
09:30 Уорд: у меня есть опыт, которым я готов поделиться с Дарлингом
09:15 Хомицкий: ХК «Сочи» важно показать, что умеем биться, а не играть в хоккейчик
09:00 Прогноз «Чемпионата» на матчи игрового дня КХЛ
08:58 Овечкин и Леонсис сделали пожертвование в помощь пострадавшим от урагана в США
08:45 Житник: от 3:11 до 5:0 практически за сутки — обычно так играют любители
00:52 Гальярди: если «Динамо» сыграет так с «Локомотивом» и СКА, у нас будут проблемы
00:36 Карсумс: надеюсь, КХЛ поможет игрокам «Динамо» вернуть долги по зарплате
00:05 Лапенков: «Ак Барс», наверное, уже перед матчем решил, что спокойно нас обыграет
2 сентября 2017, суббота
23:54 Лисовец: минское «Динамо» старается не унывать, будет гнуть свою линию дальше
23:28 Монс: была чуйка, что в матче с «Локомотивом» у меня появится момент для гола
23:19 Каменский: чем выше позиции КХЛ и сборной, тем больше растёт Ночная лига
23:06 «Ядрёный Вождь» обыграл «Арктик» в стартовом матче седьмого сезона Ночной лиги
22:40 С. Костицын: «Торпедо» играло робко, но при 1:3 смогло перестроиться
22:27 Кто забросил самую красивую шайбу игрового дня КХЛ?
22:23 Ландер: игра с ХК «Сочи» станет для «Ак Барса» уроком, мы сделаем нужные выводы
22:15 Паршин: Дацюк случайных голов не забивает, он всё сделал так, как хотел
21:48 Азеведу: «Ак Барс» был не готов к матчу и пропустил лёгкие шайбы
21:34 Озолиньш: рижское «Динамо» упало, но вопрос в том, встанет или останется лежать
21:27 Охтамаа: поражение от «Сочи» не ударит по уверенности «Ак Барса»
21:18 Гулявцев: может, Дацюка и хотелось бы в «Северстали», но те, кто есть, — молодцы
21:11 В. Воробьёв: Артюхин провёл всего вторую игру за «Динамо», но выглядит неплохо
21:10 Кудашов: «Локомотив» провёл худшую игру, был какой-то хаос в обороне и атаке
Все новости RSS
Партнерский контент