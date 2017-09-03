Форвард «Салавата» Зубов забил свой 50-й гол в «регулярках» КХЛ

Нападающий уфимского «Салавата Юлаева» Илья Зубов в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с нижнекамским «Нефтехимиком» отметился заброшенной шайбой. Этот гол стал для хоккеиста юбилейным. Зубов забросил свою 50-ю шайбу в регулярных чемпионатах Континентальной хоккейной лиги. Это первый гол игрока в текущем сезоне.

Во втором периоде матча уфимцы ведут со счётом 2:0. Зубов перешёл в уфимскую команду в это межсезонье из омского «Авангарда».

Также данное видео доступно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.