175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Форвард «Салавата» Зубов забил свой 50-й гол в «регулярках» КХЛ

3 сентября 2017, воскресенье. 15:41 Хоккей

Нападающий уфимского «Салавата Юлаева» Илья Зубов в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с нижнекамским «Нефтехимиком» отметился заброшенной шайбой. Этот гол стал для хоккеиста юбилейным. Зубов забросил свою 50-ю шайбу в регулярных чемпионатах Континентальной хоккейной лиги. Это первый гол игрока в текущем сезоне.

Во втором периоде матча уфимцы ведут со счётом 2:0. Зубов перешёл в уфимскую команду в это межсезонье из омского «Авангарда».

Также данное видео доступно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Источник: Официальный сайт КХЛ Сообщить об ошибке
Теги
ХК Нефтехимик ХК Салават Юлаев Илья Зубов
Новости. Хоккей
3 сентября 2017, воскресенье
17:29 Ларсен: «Салавату» не стоит заострять внимание на 17-и шайбах за две игры
17:21 «Адмирал» уступил «Автомобилисту», это пятое поражение в шести матчах
17:02 Фазель: ИИХФ остаётся только принять решение НХЛ по Зарипову
16:44 «СЮ» разгромил «Нефтехимик», это 2-я победа подряд, у Зубова 3 очка
16:13 Окулов, Шумаков и Шалунов сыграют за ЦСКА в матче с «Сибирью»
16:01 Алтыбармакян: здорово, что я наконец сыграл за СКА
15:48 Стали известны составы «Лады» и «Амура» на очный матч
15:41 Форвард «Салавата» Зубов забил свой 50-й гол в «регулярках» КХЛ
15:22 Сёмин подписал просмотровый контракт с «Соколом» и забил в товарищеском матче
15:17 Джек Скилле, проведший более 300 матчей в НХЛ, перейдёт в минское «Динамо»
15:07 Дубль Талалуева помог МХК «Спартак» одолеть команду «СКА-Серебряные Львы»
14:52 Окулов: настраиваюсь на игру с «Сибирью» как на очередной матч «регулярки»
14:36 «Магнитка» и «Барыс» назвали составы на матч в Магнитогорске
14:26 Стали известны составы «Автомобилиста» и «Адмирала» на очный матч
14:19 «Трактор» и «Куньлунь» назвали составы на матч в Челябинске
14:10 «Салават Юлаев» и «Нефтехимик» определились с составами на очный матч
13:30 Гарбутт: соперник, возможно, был даже мощнее, чем Уфа
13:09 Коллинз: каждая победа в Казани – это событие
13:05 Гомоляко: «Ак Барс» в матче с «Сочи» недооценил соперника
12:55 Уэллман: ХК «Сочи» выполнил установку на игру с «Ак Барсом»
12:43 Форвард «Лады» Эштон выбыл на два месяца из-за травмы
12:17 Акользин: моя мечта сбылась — я дебютировал в КХЛ
11:51 Е. Корешков: «Барыс» намерен сыграть с «Магниткой» дисциплинированно и грамотно
11:15 Хохлов: ХК «Сочи» был одним кулаком, ребята старались и бились
10:58 Мамкин: ХК «Сочи» может побеждать любую команду
10:45 Хэйс: обмен Степана? Сказал себе: «Это отличная возможность, никаких сожалений»
10:32 Шикин: надеюсь, все понимают, что мы не настолько уступаем в классе «СЮ»
10:15 Уилер: нет причин, почему «Виннипег» не может выйти на новый уровень
10:00 Житник считает, что «Вегас» — отличный вариант и для Шипачёва, и для Зарипова
09:57 Хичкок: Спецца будет играть и в центре, и на левом краю
09:34 Андрей Иванов забил 500-й гол ХК «Сочи» в КХЛ
09:30 Уорд: у меня есть опыт, которым я готов поделиться с Дарлингом
09:15 Хомицкий: ХК «Сочи» важно показать, что умеем биться, а не играть в хоккейчик
09:00 Прогноз «Чемпионата» на матчи игрового дня КХЛ
08:58 Овечкин и Леонсис сделали пожертвование в помощь пострадавшим от урагана в США
08:45 Житник: от 3:11 до 5:0 практически за сутки — обычно так играют любители
00:52 Гальярди: если «Динамо» сыграет так с «Локомотивом» и СКА, у нас будут проблемы
00:36 Карсумс: надеюсь, КХЛ поможет игрокам «Динамо» вернуть долги по зарплате
00:05 Лапенков: «Ак Барс», наверное, уже перед матчем решил, что спокойно нас обыграет
2 сентября 2017, суббота
23:54 Лисовец: минское «Динамо» старается не унывать, будет гнуть свою линию дальше
23:28 Монс: была чуйка, что в матче с «Локомотивом» у меня появится момент для гола
23:19 Каменский: чем выше позиции КХЛ и сборной, тем больше растёт Ночная лига
23:06 «Ядрёный Вождь» обыграл «Арктик» в стартовом матче седьмого сезона Ночной лиги
22:40 С. Костицын: «Торпедо» играло робко, но при 1:3 смогло перестроиться
22:27 Кто забросил самую красивую шайбу игрового дня КХЛ?
Все новости RSS
Партнерский контент