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Стали известны составы «Лады» и «Амура» на очный матч

3 сентября 2017, воскресенье. 15:48 Хоккей

«Лада» и «Амур» назвали свои составы на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги в Тольятти.

«Лада»:

Лазушин;

Филатов — Новотны — Бочаров, Воробьёв — Дженовей;
Белоусов — Зернов — Бабенко, Гуркин — Ежов;
Нестеров — Мастрюков — Скороходов, Костромитин — Сотниекс;
Валуйский — Ахметов — Стрельцов, Рахимуллин — Дьяков.

«Амур»:

Метсола;

Литовченко — Бывальцев — Ли, Кондратьев — Швиденко;
Фролов — Зогорна — Потехин, Камалов — Коларж;
Ушенин Вл. — Ушенин Вяч. — Клопов, Йордан -Турбин;
Квапил — Кацуба — Дедунов, Заседа-Калинин.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ХК Амур ХК Лада
Новости. Хоккей
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