Стали известны составы «Лады» и «Амура» на очный матч

«Лада» и «Амур» назвали свои составы на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги в Тольятти.
«Лада»:
Лазушин;
Филатов — Новотны — Бочаров, Воробьёв — Дженовей;
Белоусов — Зернов — Бабенко, Гуркин — Ежов;
Нестеров — Мастрюков — Скороходов, Костромитин — Сотниекс;
Валуйский — Ахметов — Стрельцов, Рахимуллин — Дьяков.
«Амур»:
Метсола;
Литовченко — Бывальцев — Ли, Кондратьев — Швиденко;
Фролов — Зогорна — Потехин, Камалов — Коларж;
Ушенин Вл. — Ушенин Вяч. — Клопов, Йордан -Турбин;
Квапил — Кацуба — Дедунов, Заседа-Калинин.
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