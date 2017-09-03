Алтыбармакян: здорово, что я наконец сыграл за СКА

Нападающий СКА Андрей Алтыбармакян рассказал о своём дебюте за СКА.

«Торпедо» отыгралось с 1:3 в третьем периоде, но уступило СКА по буллитам

«Круто. Долго этого ждал, здорово, что наконец сыграл. Количество смен, конечно, не считал. Выходил, когда говорили. В первые десять минут не получилось – удаление было, потом Максим Чудинов получил большой штраф. После этого почувствовал лёд, побежал, вроде, нормально вошёл в игру.



Встреча со «Спартаком»? Да, видел, как они играли. Мы должны играть в свою игру. Всё тут от нас зависит. Соперника недооценивать нельзя, все игры будут сложными. Но у «Торпедо» это был первый домашний матч, и они показали зубы, характер, вытащили игру с 1:3, плюс мы тоже где-то недоработали. Но, думаю, все встречи в этой серии будут непростыми. «Торпедо» всё равно старалось, получились хорошие, рабочие голы», – цитрует игрока официальный сайт клуба.

Также видео доступно на официальном канале СКА в Youtube.