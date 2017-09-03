Окулов, Шумаков и Шалунов сыграют за ЦСКА в матче с «Сибирью»

Московский ЦСКА и новосибирская «Сибирь» назвали составы матча регулярного чемпионата КХЛ, который пройдёт в Москве, сообщает корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева. Начало матча — в 17:00 мск. За «армейцев» не сыграют Антон Бурдасов, Богдан Киселевич, Роман Любимов, Иван Телегин, Джефф Плэтт и Мэт Робинсон.
ЦСКА:
Юханссон (Сорокин);
Нестеров – Марченко, Ничушкин – Светлаков – Петров;
Науменков – Сергеев, Скотт – Андронов – Жарков;
Пашнин – Макеев, Шумаков – Шалунов – Капризов;
Блажиевский – Ожиганов, Кузьменко – Григоренко – Окулов.
«Сибирь»:
Салак (Красиков);
Наумов — Верещагин, Коньков — Энлунд — Бергстрём;
Полашек — Воробьёв, Санников — Закриссон — Сигарёв;
Алексеев — Беляков, Первушин — Шаров — Барбашев;
Игнатович, Артёмов — Основин — Зырянов.
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