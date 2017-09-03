Фазель: ИИХФ остаётся только принять решение НХЛ по Зарипову

Президент ИИХФ Рене Фазель рассказал о работе по обеспечению посещаемости на олимпийском хоккейном турнире и прокомментировал возможный переход Даниса Зарипова в команду НХЛ.



«Заполнение арен является вызовом для нас, но оргкомитет продолжает работу над этим, и надеюсь, у них получится. Конечно, легче было бы продавать билеты на турнир, в котором участвуют все сильнейшие команды. Но я всё-таки надеюсь, что возрастающий интерес к виду спорта в Южной Корее, участие их сборной в турнире поспособствуют росту продаж. Уверенно об этом говорить нельзя, но, надеюсь, нам удастся решить проблему, если не перед турниром, то уже непосредственно во время него.

Насколько вы знаете, у ИИХФ нет контракта с НХЛ, так что с точки зрения соблюдения регламента мне нечего сказать. Если они решили, что Данис может играть, что теперь поделаешь, это их решение. Я думаю, нам остается только принять это, вот и всё", — сказал Фазель.