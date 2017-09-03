«Адмирал» уступил «Автомобилисту», это пятое поражение в шести матчах

«Автомобилист» на своём льду праздновал победу над «Адмиралом». Дальневосточная команда проиграла пять матчей из шести на старте сезона. Уральская команда выиграла третий матч из пяти на старте сезона.

К 13-й минуте хозяева вели со счётом 2:0 благодаря голам Анатолия Голышева и Артёма Гареева. На 16-й минуте Максим Казаков сократил разрыв в счёте до минимума, однако Евгений Чесалин на 51-й минуте восстановил статус-кво. «Автомобилист» без проблем довёл игру до победы, под занавес матча поразив пустые ворота.



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