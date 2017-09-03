Ларсен: «Салавату» не стоит заострять внимание на 17 шайбах за две игры

Защитник «Салавата Юлаева» Филип Ларсен прокомментировал победу своей команды над «Нефтехимиком» (6:0) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

«Это был тяжёлый матч, равная игра, разве что в последние 10 минут мы забросили несколько шайб. Хотя я понимаю, что 6:0 не похоже на равную игру. Всё идёт по плану. 17 шайб за две игры? Я думаю, что нам не стоит заострять внимание на этих голах.

Да, это хорошо для уверенности, для болельщиков, для клуба. Завтра у нас отдых, потом новый матч. Нужно взять всё лучшее с этой игры и посмотреть, что можно улучшить для следующей встречи. Моя статистика? Вечно так не будет! Но, конечно, всегда хочется помогать команде. Это здорово, но нам надо играть в том же духе», — передаёт слова Ларсена корреспондент «Чемпионата» Азамат Шавлуков.