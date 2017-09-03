«Салават» забил 17 голов в двух матчах, Ларсен забивает в каждом матче сезона

Защитник «Салавата Юлаева» Филип Ларсен отметился голом в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Нефтехимиком» (6:0). В третьем периоде Ларсен отличился с передач Линуса Умарка и Йонаса Кемппаинена. Он забивает в каждой игре со старта сезона. Всего в пяти матчах Ларсен набрал 6 (5+1) очков.

«СЮ» разгромил «Нефтехимик», это 2-я победа подряд, у Зубова 3 очка

Уфимская команда в двух последних матчах забросила 17 шайб. Ранее «Салават» забил 11 голов в матче с ХК «Сочи» (11:3). Всего уфимцы в пяти матчах поразили ворота соперников 25 раз – лучший результат в КХЛ в настоящее время.

Нападающий Илья Зубов в этом матче набрал 3 (1+2) очка. На счету игрока 8 (1+7) очков в текущем сезоне — это первое место в списке бомбардиров.