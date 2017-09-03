Гареев: бог «Салават» за правильную игру вознаградил

Защитник «Салавата Юлаева» Станислав Гареев прокомментировал победу над «Нефтехимиком» (6:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Всех с победой! В принципе был тяжёлый матч, особенно первые два периода. Была постоянная борьба, приходилось бороться, много стычек. В третьем периоде вышли собранными, и бог нас за правильную игру вознаградил. Нам сказали сыграть где-то попроще. Тем более счёт был 2:0 в нашу пользу. Не нужно было выдумывать, а играть на результат.



Конечно, приятно, что не пропустили, но особого значения этому не придаём. Всегда стараешься не пропускать, поэтому эйфории по этому поводу никакой нет.



Я бы не сказал, что много подключаюсь вперёд. Но, наверное, и тренерские установки помогают. У нас немного другая схема по сравнению с прошлым сезоном, поэтому приходится иногда оказывать помощь впереди. Возможно, стал чуть-чуть увереннее», — цитирует игрока официальный сайт клуба.

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Видео также доступно на официальном канале клуба в YouTube.