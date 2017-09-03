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«Амур» отыгрался на 59-й минуте и вырвал победу у «Лады» в овертайме

3 сентября 2017, воскресенье. 18:30 Хоккей

Тольяттинская «Лада» в родных стенах уступила хабаровскому «Амуру» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Команда из Тольятти выиграла два матча из последних шести. Это поражение стало вторым подряд. Хабаровчане выиграли три матча из шести. Эта победа стала второй подряд.

На 13-й минуте матча Александр Нестеров вывел тольяттинскую команду вперёд. Во второй двадцатиминутке команды не сумели отличиться заброшенными шайбами. На 59-й минуте Томаш Зогорна сравнял счёт. Встреча перетекла в овертайм, и Алексей Бывальцев принёс хабаровчанам победу.

КХЛ - регулярный чемпионат
03 сентября 2017, воскресенье. 16:00 МСК
Лада
Тольятти
1 : 2 1:0, 0:0, 0:1, 0:1
Амур
Хабаровск
1:0 – Нестеров – 12:21 (5x5), 1:1 – Зогорна (Фролов, Кондратьев) – 58:28 (5x4), 1:2 – Бывальцев (Кондратьев) – 62:34 (3x3)

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Новости. Хоккей
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