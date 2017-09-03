Вестерлунд: «СЮ» после «предсезонки» сделал выводы, как играть с «Нефтехимиком»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Эркка Вестерлунд прокомментировал разгромную победу над «Нефтехимиком» (6:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Назаров: тайм-аут не спас бы «Нефтехимик»

«Мне нравится, с каким отношением играет «Нефтехимик», то, что они делают на льду. Я думаю, что после домашней игры на предсезонном турнире мы сделали выводы, как играть с «Нефтехимиком». Продолжит ли Елизаров сезон в ВХЛ? Он приедет завтра и будет в нашей команде. Отсутствие Солодухина? Это не травма, это именно ротация.



Я доволен сейчас. Но процесс тренировок очень короткий, всего два месяца, и нам ещё есть над чем работать. Я думаю, хоккеисты сейчас знают, что одна игра не зависит от другой. Они это понимают», – цитирует тренера официальный сайт клуба.

Также видео доступно на официальном канале уфимской команды в YouTube.