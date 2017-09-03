Щехура: даже не могу сказать, что произошло, «Трактор» уупстил концентрацию

Нападающий «Трактора» Пол Щехура прокомментировал поражение от «Куньлуня» (4:5 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ.



«Я, честно говоря, даже не могу сказать, что произошло. Упустили концентрацию, за 10 минут они вернулись в игру. Нам нужно извлечь из этой игры уроки, найти положительные стороны и идти дальше.



Виделль – Щехура – Брюле? Это была наша первая игра вместе. Мы только приспосабливаемся друг к другу, в целом мы действовали неплохо, и у нас было несколько хороших моментов. Посмотрим, что будет дальше.



Всегда приятно, когда на трибуне твоя семья. Всегда приятно, что они поддерживают, это создает дополнительный комфорт, и как следствие играть становится проще», — цитирует игрока официальный сайт клуба.

«Куньлунь» отыгрался с 0:3 и обыграл «Трактор» по буллитам, у Кейна дубль