Мартемьянов: «Амур» посвятил победу Кондратьеву, у него родился ребёнок

Главный тренер хабаровского «Амура» Андрей Мартемьянов прокомментировал волевую победу над тольяттинской «Ладой» (2:1 ОТ)

«Хотелось бы поблагодарить команду за проявленный характер, терпение, самоотдачу. Сегодня в игре не получилось у нас то, что мы задумали, но, включив работоспособность и самоотдачу, всё-таки остались в игре и, перейдя на три пятёрки, сумели сравнять счёт.

Мы знали, что «Лада» в хорошем состоянии, очень много атакует дома. В первом периоде мы долго входили в игру, но мы верили в команду и в конце концов дождались нужного результата. Поздравляю команду и болельщиков с волевой победой.

После игры узнали, что у Максима Кондратьева во время игра родился ребёнок, поэтому посвящаем победу ему. Во втором периоде Дмитрию Швиденко шайба попала в колено, но в третьем периоде он вышел на лёд. Он мужественный парень, боец, без ноги выйдет, поэтому в команде и находится. Таких парней мы уважаем», — передаёт слова Мартемьянова корреспондент «Чемпионата» Сергей Ляховский.