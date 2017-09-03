Аболс: Соина, думаю, увидим не раньше, чем через месяц

Главный тренер тольяттинской «Лады» Артис Аболс прокомментировал домашнее поражение от хабаровского «Амура» (1:2 ОТ).

«Мы довольно вяло играли, не было той энергетики, на которую мы надеялись, но всё-равно всё складывалось неплохо для нас. Долгое время вели 1:0, но игра идёт 60 минут и наша безответственная игра в большинстве привела к удалению, которым «Амур» воспользовался, за минуту до конца сравняв счёт. А в овертайме мы пропустили контратаку 2 в 1 и проиграли.

В овертайме главное двигаться, дорожить шайбой, не делать глупых передач, но наш игрок упал в средней зоне, а «Амур» хорошо воспользовался этой ошибкой.

К травмированным Эштону и Стрельцову добавился Соин, которого, думаю, мы увидим не раньше, чем через месяц. В рамках наших возможностей работаем на трансферном рынке, но пока без конкретики», — передаёт слова Аболса корреспондент «Чемпионата» Сергей Ляховский.