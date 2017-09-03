Никитин: у ЦСКА получился первый период, Капризов — «лимитчик», поэтому и играет

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин прокомментировал победу над «Сибирью» со счётом 3:1 в матче регулярного чемпионата КХЛ.

ЦСКА одолел «Сибирь», забив 3 гола в 1-м периоде, это 5-я победа кряду

«Первый период получился, потом мы не перестали играть. Соперник действовал организовано, у него была насыщенная оборона. В принципе ребята старались, отработали хорошо, благодарен им за это. Почему Капризов играет все матчи? Кирилл — «лимитчик», есть правила, что мы должны его включать в заявку», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.

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