Мастрюков: игра в большинстве поводит «Ладу», должны забивать

Нападающий «Лады» Алексей Мастрюков прокомментировал домашнее поражение в матче с «Амуром» (1:2 ОТ) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

«Перед игрой нас готовили к тому, что «Амур» играет активно двумя нападающими, не дают встать за воротами, не дают раскатиться. Надо было быстрее начинать атаки – либо обрезать первым пасом, либо самому из-за ворот выезжать и начинать атаку. Необходимо было играть просто, в свой хоккей. Нужно было создавать моменты, забивать. Моменты были – не забили.

У нас было много моментов при игре «5 на 4», должны были забивать, игра в большинстве пока нас подводит. Хорошо играли в меньшинстве, но пропустили необязательную шайбу в конце матча.

В моменте с заброшенной шайбой Нестерова действовали по ситуации. Нестеров здорово протащил шайбу в зону, оставил её мне. Я же делал ему обратную передачу, но получилось так, что шайба угодила в конёк. Связан ли был перевод в ЦСК ВВС с рождением сына, стоит только догадываться, никто конкретно об этом не говорил. Но всё, что не делается, всё к лучшему. Рождение сына дало большой всплеск эмоций, я очень рад», — передаёт слова Мастрюкова корреспондент «Чемпионата» Сергей Ляховский.