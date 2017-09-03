Скабелка: возьму это поражение на себя, мне не удалось подготовить команду

Главный тренер «Авангарда» Андрей Скабелка подвёл итоги матча с «Витязем», в котором его подопечные проиграли со счётом 2:6.

«Витязь» с победой, они здорово играли. Запишу это поражение на свой счёт. Мне не удалось подготовить команду. Знали, что соперник будет мощно начинать, и он сегодня хорошо стартовал. Поздравляю «Витязь» с победой, тут особо говорить нечего», — передаёт слова Скабелки корреспондент «Чемпионата» Владислав Уткин.

«Авангард» пропустил 6 шайб от «Витязя», это 2-е поражение подряд при двух голах

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в соцсети «ВКонтакте»