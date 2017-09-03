Белов: «Витязь» забил быстрые голы и раскрепостился, многое получалось

Главный тренер «Витязя» Валерий Белов поделился впечатлениями от победы своей команды над омским «Авангардом» со счётом 6:2.

«Ребята сегодня очень серьёзно готовились, играли с большим желанием и отдачей. Очень хотелось реабилитироваться за первое домашнее поражение. Возможно, в прошлой игре немножко скованными были, а здесь ребята забили быстрые голы и раскрепостились. Сегодня многое получалось. Хотим пожелать нашим болельщикам, чтоб они планку не опускали, и так же заполняли дворец и болели. Будем стараться их радовать», — передаёт слова Белова корреспондент «Чемпионата» Владислав Уткин.