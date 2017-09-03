Андриевский: «Адмирал» проспал начало игры с «Автомобилистом»

Главный тренер «Адмирала» Александр Андриевский подвёл итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с «Автомобилистом» (1:4).



«Мы проспали начало игры, «Автомобилист» был активнее нас, быстрее. Потом нам удалось вернуться в игру, забили гол. При счёте 2:1 игра шла до гола, к сожалению, забили не мы. У нас страдает реализация, одного гола нам не хватает для победы. Я не скажу, что у нас не было шансов, они были. Но реализация пока страдает, отсюда результат», – цитирует тренера официальный сайт уральской команды.

«Адмирал» уступил «Автомобилисту», это пятое поражение в шести матчах

Также видео доступно на официальном канале клуб в YouTube.

