Крикунов: «Автомобилисту» повезло в начале матча с «Адмиралом»

Главный тренер «Автомобилиста» Владимир Крикунов подвёл итоги матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Адмиралом» (4:1).



«Нам повезло в начале матча, мы забили два гола. После домашнего поражения ребята хотели реабилитироваться. Все старались, делали всё возможное для победы, мы сегодня играли в четыре взрослых звена и три пары защитников. Наверное, переломный момент был, когда мы играли втроем почти две минуты и выстояли. Довели матч до победы», — сказал специалист на пресс-конференции.

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Также видео доступно на официальном канале уральского клуба в YouTube.