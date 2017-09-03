Кто забросил самую красивую шайбу игрового дня КХЛ?

В очередной игровой день регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги было сыграно восемь матчей. Предлагаем вам выбрать самый красивый гол дня.
Антон Лазарев («Салават Юлаев»)
Найджел Доус («Барыс»)
Алексей Семёнов («Витязь»)
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Итоги дня КХЛ: «Салават» снова учинил разгром, Скабелка взял вину на себя
Критиков Эркки Вестерлунда слышно всё меньше, а «Нефтехимик» и «Авангард» пропустили 12 шайб на двоих.