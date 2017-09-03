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Кто забросил самую красивую шайбу игрового дня КХЛ?

3 сентября 2017, воскресенье. 22:00 Хоккей

В очередной игровой день регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги было сыграно восемь матчей. Предлагаем вам выбрать самый красивый гол дня.

Антон Лазарев («Салават Юлаев»)

Найджел Доус («Барыс»)

Алексей Семёнов («Витязь»)

Проголосовать также можно, перейдя по ссылке.

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Итоги дня КХЛ: «Салават» снова учинил разгром, Скабелка взял вину на себя
Критиков Эркки Вестерлунда слышно всё меньше, а «Нефтехимик» и «Авангард» пропустили 12 шайб на двоих.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ХК Барыс ХК Витязь ХК Салават Юлаев Алексей Семёнов Антон Лазарев Найджел Доус
Новости. Хоккей
3 сентября 2017, воскресенье
22:55 Перед матчем «Спартак» — СКА сыграют ветераны команд
22:31 Линус Умарк набрал своё 200-е очко в регулярных чемпионатах КХЛ
22:16 Петерссон: не было ощущения, что «Авангард» играл, как единая команда
22:15 Кокарев: игроки «Салавата» работали, как единое целое, настоящая команда
22:03 Московское «Динамо» отправило защитников Алексеева и Орлова в ВХЛ
22:00 Кто забросил самую красивую шайбу игрового дня КХЛ?
21:45 Крикунов: «Автомобилисту» повезло в начале матча с «Адмиралом»
21:28 Андриевский: «Адмирал» проспал начало игры с «Автомобилистом»
21:21 Осала: я рад, что забил первую шайбу в новом сезоне
20:40 Кинэн: «Куньлунь» — коллектив, который имеет определённую гордость за себя
20:40 «Югра» вырвала победу у «Слована» по буллитам, это 2-я победа подряд
20:26 Гатиятулин: «Трактор» провалил второй период матча с «Куньлунем»
20:23 «Слован» — «Югра»: Грнка подрался с Валентенко
20:15 Белов: «Витязь» забил быстрые голы и раскрепостился, многое получалось
20:14 Шумаков: агрессии и негатива со стороны болельщиков «Сибири» не заметил
20:12 Скабелка: возьму это поражение на себя, мне не удалось подготовить команду
19:54 Окулов: ротация не нервирует, в ЦСКА мы все дружная семья, в раздевалке без драк
19:51 П. Зубов: игра у «Сибири» начинает появляться, после 0:3 ребята меня услышали
19:51 Мастрюков: игра в большинстве подводит «Ладу», должны забивать
19:46 «Авангард» пропустил 6 шайб от «Витязя», это 2-е поражение подряд
19:43 Капризов: отыграл все матчи ЦСКА? Везёт мне, наверное
19:41 Никитин: у ЦСКА получился первый период, Капризов — «лимитчик», поэтому и играет
19:32 Аболс: Соина, думаю, увидим не раньше, чем через месяц
19:29 Мартемьянов: «Амур» посвятил победу Кондратьеву, у него родился ребёнок
19:28 Щехура: даже не могу сказать, что произошло, «Трактор» упустил концентрацию
19:16 ЦСКА одолел «Сибирь», забив 3 гола в 1-м периоде, это 5-я победа кряду
18:57 «Авангард» — «Витязь»: Фурх трижды пропустил за период, Осипов получил 5+20
18:53 Е. Корешков: «Барыс» выдал потрясающий матч
18:44 Вестерлунд: «СЮ» после «предсезонки» сделал выводы, как играть с «Нефтехимиком»
18:37 И. Воробьёв: очередная игра от ножа для «Магнитки»
18:30 «Амур» отыгрался на 59-й минуте и вырвал победу у «Лады» в овертайме
18:25 Е. Бодров: «СЮ» хорошо реализовал моменты, будем стараться всегда так выигрывать
18:19 Назаров: тайм-аут не спас бы «Нефтехимик»
18:08 Гареев: бог «Салават» за правильную игру вознаградил
17:57 «Салават» забил 17 голов в двух матчах, Ларсен забивает в каждом матче сезона
17:44 «Куньлунь» отыгрался с 0:3 и обыграл «Трактор» по буллитам, у Кейна дубль
17:37 Голы Эллисона, Осалы и буллит Мозякина позволили «Магнитке» одолеть «Барыс»
17:29 Ларсен: «Салавату» не стоит заострять внимание на 17 шайбах за две игры
17:21 «Адмирал» уступил «Автомобилисту», это пятое поражение в шести матчах
17:02 Фазель: ИИХФ остаётся только принять решение НХЛ по Зарипову
16:44 «СЮ» разгромил «Нефтехимик», это 2-я победа подряд, у Зубова 3 очка
16:13 Окулов, Шумаков и Шалунов сыграют за ЦСКА в матче с «Сибирью»
16:01 Алтыбармакян: здорово, что я наконец сыграл за СКА
15:48 Стали известны составы «Лады» и «Амура» на очный матч
15:41 Форвард «Салавата» Зубов забил свой 50-й гол в «регулярках» КХЛ
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