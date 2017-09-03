Петерссон: не было ощущения, что «Авангард» играл, как единая команда

Форвард «Авангарда» Андре Петерссон прокомментировал разгромное поражение от «Витязя» (2:6) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Очевидно, мы не были готовы — противник мощно начал и быстро забросил. Нам пришлось отыгрываться. Мы плохо отыграли в большинстве, не лучше было и меньшинство, да и в расстановке «5 на 5» тоже показали себя неважно. В целом сыграли сегодня плохо. Перестановки в составе? Это должно иметь положительное влияние, так как заставляет каждого работать ещё усерднее, чтобы оставаться в составе. Если говорить о настоящем моменте, я думаю, что нам всем есть в чём прибавить: мы должны работать лучше как команда в целом и каждый по отдельности. И в обороне, и в нападении.

Влияет отсутствие Сундстрёма на мою игру? Не знаю. Но подобные ситуации будут случаться на протяжении всего сезона — кого-то не будет в составе, в том числе и по причине травм. Нельзя это использовать как оправдание поражениям. Те, кто выходит на лёд, должны играть лучше. Сегодня, я уверен, каждый из нас крайне разочарован игрой. За себя могу сказать точно. Нам нужно прийти в себя и в следующей игре показать лучший результат.

Нам необходимо играть слаженней, придерживаться общей стратегии. Сегодня на льду не было ощущения, что мы играли, как единая команда. Мы знали, как мы должны играть, но не выполнили этого задания на 100%, от этого и пострадали», — цитирует игрока официальный сайт омского клуба.