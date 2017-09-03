Перед матчем «Спартак» — СКА сыграют ветераны команд

4 сентября, незадолго до матча регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» — СКА, на лёд выйдут звезды хоккея разных лет. В «Парке Легенд» состоится дружеский матч между командой ветеранов «Спартака» и командой «Друзья СКА». За красно-белых сыграют легендарные хоккеисты прошлых лет: Игорь Болдин, Сергей Шаламай, Георгий Евтюхин, Фёдор Канарейкин, Евгений Петрочинин, Игорь Мишуков. Предполагается также, что спартаковцев усилят вице-президент клуба Валерий Каменский и один из ассистентов главного тренера Виктор Костючёнок. На скамейке запасных руководить игрой будут Александр Якушев, Юрий Ляпкин и Владимир Шадрин, генеральный менеджер команды — Олег Воронин.



В календаре КХЛ нынешнего сезона запланировано четыре встречи «Спартака» и СКА, таким образом, болельщики смогут увидеть и четыре серии противостояния ветеранских команд двух клубов.

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