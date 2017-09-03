Сагадеев: «Барыс» заслуженно выровнял игру, мог забить в овертайме

Форвард «Барыса» Антон Сагадеев подвёл итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с магнитогорским «Металлургом» (2:3 Б).



«Игра была хорошая, тяжёлая. Знали, что «Металлург» серьёзный соперник, хорошо готовились к нему. Жаль, пропустили первыми два гола. Пришлось отдавать все силы и вытаскивать игру. Хорошо, что взяли хотя бы очко. Нас тренеры просят играть активно, стараться больше прессинговать. Мы стараемся брать скоростью, лезть на ворота, больше бросать. Так и получилось. Наше звено выходило чаще против Мозякина и Коваржа. Пришлось больше брать их активностью, чтобы атаковать. У нас молодой состав, проводим первый сезон в КХЛ. Где-то чуть переволновались.

В чём нужно добавлять, чтобы забивать в таких моментах? Над реализацией поработать. Создаём достаточно моментов, но не так часто их удаётся реализовать. Мы стараемся как можно чаще общаться с Доусом. Очень хорошо, что такой игрок есть в нашей команде. Мы всегда стараемся смотреть на его игру и что-то нужное брать для себя.



Старались не думать о том, что играем в гостях. Также выходили играть в свою игру активно. Играли на победу. Если бы первые два гола не пропустили, то игра по-другому бы сложилась. Считаю, заслуженно выровняли игру, могли забить в овертайме, когда был выход «один в ноль» на последних секундах», — цитирует игрока «Шайба.kz».