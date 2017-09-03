Денис Кокарев забил свой 100-й гол в КХЛ

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Салаватом Юлаевым» и «Нефтехимиком» (6:0) нападающий уфимской команды Денис Кокарев забросил юбилейный, 100-й гол в лиге. Он забросил последнюю, шестую, шайбу в данном матче.

Форвард является двукратным обладателем Кубка Гагарина в составе московского «Динамо». В регулярных чемпионатах нападающий забил 89 голов, в плей-офф — 11. Кокарев перешёл в команду перед сезоном-2017/18.

Также видео доступно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.