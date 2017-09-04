Катичев: в день рождения играть тяжело, благодарен ребятам за такой подарок

Защитник «Витязя» Евгений Катичев поделился впечатлениями от победы своей команды над омским «Авангардом» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счётом 6:2.

«Если честно, в свой день рождения играть тяжело. Я 10 лет его не вижу. То игры, то где-нибудь в отъезде. Но я очень сильно благодарен ребятам за то, что они сделали такой шикарный подарок. Зрители довольны. Момент с первым пропущенным голом? Это игра, от ошибок никто не застрахован», — передаёт слова Катичева корреспондент «Чемпионата» Владислав Уткин.