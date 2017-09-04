Гальченюк-старший: Льюис звал в штаб сборной Беларуси, кандидатуру не приняли

Александр Гальченюк-старший, отец форварда «Монреаль Канадиенс» Алекса Гальченюка, рассказал, что мог войти в тренерский штаб сборной Беларуси.

«Мне звонил Дэйв Льюис ещё перед своим назначением. Мы полчаса с ним разговаривали. Дэйв спрашивал меня, не хочу ли я быть его ассистентом и какая у меня концепция и программа. Я ему рассказал о том, за что бы я отвечал в сборной. И меня бы это устраивало. Потому что я бы продолжал жить за океаном, приезжал сюда и помогал ему.

Почему он ко мне обратился? Я единственный тренер кто работал три года в сильнейшей юниорской лиге Канады. И много молодых ребят есть, которые бы воспринимали мою информацию.

Он мне перезвонил через два дня после прилёта в Минск и сказал, что он озвучил мою кандидатуру и её никто не принял. И я не стал его помощником. Закрылся выход на молодых ребят, с которыми могло бы поделиться опытом и помочь», – сказал Гальченюк в эфире «Беларусь 5».