М. Григоренко: Малкин — самый сильный игрок в НХЛ, он просто монстр

Нападающий ЦСКА Михаил Григоренко рассказал, кто был его лучшим партнёром в НХЛ, а также отметил, что считает Евгения Малкина самым сильным игроком лиги.

Михаил Григоренко в гостях у «Чемпионата». Фоторепортаж из редакции

«Лучшие партнёры? Играл с Дюшейном и Маккинноном. Много играл и с Джеромом Игинлой. Самый легендарный хоккеист из моих бывших партнёров. Он и как человек классный, с ним приятно общаться. Рад, что пересекались с ним. Думаю, что Игинла ещё хочет поиграть в НХЛ. Читал, что, если он не подпишется в лиге, его хотят позвать на Олимпиаду.

Я считаю Малкина самым сильным игроком в НХЛ. Когда он начинает играть в свой хоккей, то его просто не остановить. Габариты, скорость, техника, бросок – просто монстр. Впечатляет и Макдэвид. Просто невероятно, как в 19 лет он стал капитаном команды НХЛ, набрал 100 очков, затащил «Эдмонтон» в плей-офф. Понятно, что Кросби тоже хорош. Мэттьюс из «Торонто», — рассказал Григоренко в интервью «Чемпионату».

Полностью интервью с Григоренко читайте сегодня на «Чемпионате».

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