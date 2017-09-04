Как завершатся матчи игрового дня КХЛ

На 4 сентября в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги сезона-2017/18 запланированы четыре встречи. «Чемпионат» предлагает вам спрогнозировать исход следующих матчей:
«Спартак» не сотворит чуда в битве со СКА. Прогнозы на игровой день КХЛ
«Локомотив» реабилитируется за поражение в Череповце, «Торпедо» обыграет московское «Динамо».
«Северсталь» — «Динамо» Мн;
«Торпедо» — «Динамо» М;
«Динамо» Р – «Локомотив»;
«Спартак» — СКА.
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