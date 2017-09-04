М. Григоренко: если бы ЦСКА сыграл с «Колорадо», борьба бы шла на равных

Нападающий ЦСКА Михаил Григоренко выразил мнение, что Данис Зарипов, получивший разрешение играть в НХЛ после дисквалификации ИИХФ за допинг, сможет закрепиться в Северной Америке, а также отметил, что московские «армейцы» смогли бы на равных играть с «Колорадо Эвеланш», за который Григоренко провёл два сезона.

Михаил Григоренко в гостях у «Чемпионата». Фоторепортаж из редакции

«Считаю, что Зарипов сможет закрепиться в НХЛ. Уровень КХЛ намного выше, чем думают люди в Северной Америке и России. Он не так уж сильно уступает НХЛ, для всех, кто может играть на лидирующих ролях здесь, не составит труда заиграть там. Тем более такому мастеру, как Зарипов.

Если бы ЦСКА сыграл с «Колорадо», борьба бы шла на равных. Тем более если играть по одним правилам на одной площадке. Им тоже будет непривычно играть с клубом КХЛ», — сказал Григоренко в интервью «Чемпионату».

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