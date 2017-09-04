Патрик Марло попрощался с «Сан-Хосе», выкупив полосу в местной газете

Нападающий Патрик Марло, который летом покинул «Сан-Хосе Шаркс» после 19 сезонов, попрощался с клубом и болельщиками, выкупив полосу в местной газете San Jose Mercury News. Ранее клуб сделал то же самое, чтобы поблагодарить хоккеиста. Марло будет выступать за «Торонто Мэйпл Лифс».

«Сан-Хосе был моим домом с июня 1997 года, когда я был задрафтован и осуществилась моя мечта стать игроком НХЛ. Мне повезло, что последние 20 лет я играл в этой команде, завёл друзей на всю жизнь, работал с лучшими специалистами, встретил жену и завёл семью, играл перед невероятными, страстными болельщиками. Сан-Хосе всегда будет моим домом, тут будут расти мои дети, „Шаркс“ всегда будут в моём сердце.

Я хочу поблагодарить всех — каждого партнёра по команде, Дага Уилсона, всех сотрудников организации, массажистов, нынешний и прошлые тренерские штабы, владельца клуба, болельщиков, друзей и всех людей этого замечательного города. Без вас у меня не было бы такой карьеры", — написал Марло.

«Сан-Хосе» выкупил полосу в местной газете, чтобы поблагодарить форварда Марло

Вы также можете посмотреть фото в официальном аккаунте газеты в «Твиттере».