«Аризона» заключила годовой контракт с форвардом Дюклером на $ 1,2 млн

«Аризона Койотс» подписал контракт с нападающим Энтони Дюклером, сообщается на официальном сайте клуба. Соглашение рассчитано на один год с зарплатой $ 1,2 млн.

22-летний форвард был ограниченно свободным агентом. В прошедшем сезоне он принял участие в 58 матчах регулярного чемпионата НХЛ и отметился пятью заброшенными шайбами и 10 голевыми передачами при показателе полезности "-7". Дюклер также провёл 16 игр в АХЛ, где набрал 8 (1+7) баллов за результативность. Всего в НХЛ на его счету 66 (26+40) очков в 157 матчах.