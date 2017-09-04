Экс-вратарь ЦСКА Виктор Фаст забил гол в свои ворота в матче Лиги чемпионов

Вратарь «Векшё» Виктор Фаст поразил собственные ворота во время матча группового раунда Хоккейной лиги чемпионов с «Били Тигржи».

В третьем периоде при счёте 3:2 в пользу «Векшё» игрок команды из Либерец Кристоф Грабик забросил шайбу в зону Фаста. Голкипер хотел клюшкой отбросить её к борту, однако попал в своего партнёра по команде Оливера Бома, и шайба оказалась в воротах. «Вёкше» не поплатился за эту ошибку, команда одержала итоговую победу со счётом 6:3 и идёт на первом месте в своей группе.

Предыдущие два года Фаст провёл в КХЛ, выступая за ЦСКА, а ранее играл в НХЛ за «Анахайм Дакс» и «Эдмонтон Ойлерз».

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