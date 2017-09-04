Дмитрий Ерыкалов в 18:00 мск начнёт отвечать на вопросы в соцсети «ВКонтакте»

Хоккейный обозреватель «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов подведёт итоги недели, ответив на вопросы читателей в социальной сети «ВКонтакте». Прямой эфир в паблике «Чемпионата» состоится 4 сентября, начиная с 18:00 по московскому времени.

На прошедшей неделе ЦСКА возглавил турнирную таблицу, «Ак Барс» потерпел первое поражение в сезоне в матче с ХК «Сочи», «Авангард» проиграл два матча подряд, «Салават Юлаев» разгромил «Сочи» со счётом 11:3, «Амур» обыграл «Металлург», «Витязь» — «Авангард», минское «Динамо» довело серию поражений до пяти игр.

Вопросы вы можете оставлять в комментариях в хоккейном сообществе «Чемпионата» в соцсети «ВКонтакте».