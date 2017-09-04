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Дмитрий Ерыкалов в 18:00 мск начнёт отвечать на вопросы в соцсети «ВКонтакте»

4 сентября 2017, понедельник. 10:00 Хоккей

Хоккейный обозреватель «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов подведёт итоги недели, ответив на вопросы читателей в социальной сети «ВКонтакте». Прямой эфир в паблике «Чемпионата» состоится 4 сентября, начиная с 18:00 по московскому времени.

На прошедшей неделе ЦСКА возглавил турнирную таблицу, «Ак Барс» потерпел первое поражение в сезоне в матче с ХК «Сочи», «Авангард» проиграл два матча подряд, «Салават Юлаев» разгромил «Сочи» со счётом 11:3, «Амур» обыграл «Металлург», «Витязь» — «Авангард», минское «Динамо» довело серию поражений до пяти игр.

Вопросы вы можете оставлять в комментариях в хоккейном сообществе «Чемпионата» в соцсети «ВКонтакте».

«Лада» стоит на выход из КХЛ, судьи её убивают». Итоги прямого эфира
Дмитрий Ерыкалов ответил на вопросы читателей.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
КХЛ
Новости. Хоккей
4 сентября 2017, понедельник
11:19 Максим Чудинов дисквалифицирован на один матч, Артур Гаврус — на два
11:07 Никлас Бекстрём пожертвовал премию за победу на ЧМ-2017 родному клубу «Вальбо»
10:49 Н. Глухов: у «Адмирала» нет другого варианта, кроме как обыгрывать «Магнитку»
10:30 Орлов: Овечкин голоден до побед, это сделает «Вашингтон» только сильнее
10:19 Светлов: «качели» в результатах команд — особенность этого чемпионата КХЛ
10:00 Дмитрий Ерыкалов в 18:00 мск начнёт отвечать на вопросы в соцсети «ВКонтакте»
09:40 Экс-вратарь ЦСКА Виктор Фаст забил гол в свои ворота в матче Лиги чемпионов
09:20 «Аризона» заключила годовой контракт с форвардом Дюклером на $ 1,2 млн
09:15 Нестеров: ЦСКА работает над тем, чтобы начать забивать во втором периоде
09:12 Патрик Марло попрощался с «Сан-Хосе», выкупив полосу в местной газете
09:00 М. Григоренко: если бы ЦСКА сыграл с «Колорадо», борьба бы шла на равных
08:45 Основин: ЦСКА задавил «Сибирь», мы начали матч не так, как были должны
08:30 Как завершатся матчи игрового дня КХЛ
08:00 М. Григоренко: Малкин — самый сильный игрок в НХЛ, он просто монстр
01:02 Шалунов: после заброшенной шайбы я испытал облегчение
00:39 Гальченюк-старший: Льюис звал в штаб сборной Беларуси, кандидатуру не приняли
00:06 Катичев: в день рождения играть тяжело, благодарен ребятам за такой подарок
3 сентября 2017, воскресенье
23:51 Денис Кокарев забил свой 100-й гол в КХЛ
23:30 Сагадеев: «Барыс» заслуженно выровнял игру, мог забить в овертайме
22:55 Перед матчем «Спартак» — СКА сыграют ветераны команд
22:31 Линус Умарк набрал своё 200-е очко в регулярных чемпионатах КХЛ
22:16 Петерссон: не было ощущения, что «Авангард» играл, как единая команда
22:15 Кокарев: игроки «Салавата» работали, как единое целое, настоящая команда
22:03 Московское «Динамо» отправило защитников Алексеева и Орлова в ВХЛ
22:00 Кто забросил самую красивую шайбу игрового дня КХЛ?
21:45 Крикунов: «Автомобилисту» повезло в начале матча с «Адмиралом»
21:28 Андриевский: «Адмирал» проспал начало игры с «Автомобилистом»
21:21 Осала: я рад, что забил первую шайбу в новом сезоне
20:40 Кинэн: «Куньлунь» — коллектив, который имеет определённую гордость за себя
20:40 «Югра» вырвала победу у «Слована» по буллитам, это 2-я победа подряд
20:26 Гатиятулин: «Трактор» провалил второй период матча с «Куньлунем»
20:23 «Слован» — «Югра»: Грнка подрался с Валентенко
20:15 Белов: «Витязь» забил быстрые голы и раскрепостился, многое получалось
20:14 Шумаков: агрессии и негатива со стороны болельщиков «Сибири» не заметил
20:12 Скабелка: возьму это поражение на себя, мне не удалось подготовить команду
19:54 Окулов: в ЦСКА мы все дружная семья, в раздевалке без драк
19:51 П. Зубов: игра у «Сибири» начинает появляться, после 0:3 ребята меня услышали
19:51 Мастрюков: игра в большинстве подводит «Ладу», должны забивать
19:46 «Авангард» пропустил 6 шайб от «Витязя», это 2-е поражение подряд
19:43 Капризов: отыграл все матчи ЦСКА? Везёт мне, наверное
19:41 Никитин: у ЦСКА получился первый период, Капризов — «лимитчик», поэтому и играет
19:32 Аболс: Соина, думаю, увидим не раньше, чем через месяц
19:29 Мартемьянов: «Амур» посвятил победу Кондратьеву, у него родился ребёнок
19:28 Щехура: даже не могу сказать, что произошло, «Трактор» упустил концентрацию
19:16 ЦСКА одолел «Сибирь», забив 3 гола в 1-м периоде, это 5-я победа кряду
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