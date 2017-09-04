Максим Чудинов дисквалифицирован на один матч, Артур Гаврус — на два

Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ рассмотрел эпизоды матчей регулярного чемпионата КХЛ и вынес решение о дисквалификации двух игроков.

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«Торпедо» – СКА

На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наложенное на защитника СКА Максима Чудинова наказание по правилу 540 б (атака в голову или шею) «Руководства по судейству сезона-2017/18» — большой штраф плюс автоматически дисциплинарный до конца игры штраф (5 мин. + 20 мин.), а также согласно п.1.3.2. статьи 27 дисциплинарного регламента КХЛ дисквалифицировать его на один матч и подвергнуть денежному штрафу.

Видео нарушения Чудинова также можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

«Спартак» – «Динамо» Мн

На основании представленных материалов принято решение переквалифицировать наложенное на нападающего «Динамо» Мн Артура Гавруса наказание по правилу 534 а (атака игрока, не владеющего шайбой) – малый штраф (2 мин.) на наказание по правилу 534 д (атака игрока, не владеющего шайбой) «Руководства по судейству сезона-2017/18» — большой штраф плюс автоматически дисциплинарный до конца игры штраф (5 мин. + 20 мин.), а также согласно п.1.1. статьи 27 дисциплинарного регламента КХЛ дисквалифицировать его на два матча и подвергнуть денежному штрафу.

Видео нарушения Гавруса также можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

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