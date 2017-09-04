Бывальцев: когда «Амур» сравнял счёт, уже знали, что додавим «Ладу»

Нападающий «Амура» Алексей Бывальцев прокомментировал победу в матче с «Ладой» (2:1 ОТ).
«Впечатления хорошие, мы выиграли, забили гол в конце, сравняли, в этот момент уже психологически знали, что додавим соперника. Мы нанесли три броска в первом периоде? Настроились хорошо, но они хорошо начали, играли дома при своих трибунах, нас где-то подвели удаления, поэтому такое плохое начало. Во втором периоде выправили всё, много бросали. Вратарь соперника хорошо играл, но хорошо, что мы забили в конце и победили.
Не знаю, сказывается ли усталость. Отдыхаем хорошо. Медицинский штаб, массажисты, весь персонал хорошо помогает восстанавливаться.
Опять получили удаление за нарушение численного состава, потому что не можем привыкнуть к новому правилу, иногда чуть раньше выбегаем. Надо убирать это», — сказал Бывальцев в эфире клубного телевидения.
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