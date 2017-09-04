Баркер: «Слован» контролировал большую часть матча с «Югрой», это хороший знак

Защитник «Слована» Кэм Баркер прокомментировал поражение в матче с «Югрой» (2:3 Б) и поделился ожиданиями от встречи с «Авангардом», которая состоится 5 сентября.

«Мы играли хорошо, у нас было много моментов, много бросали, к сожалению, не смогли их реализовать в начале. В целом мы неплохо провели матч, мы улучшаем свою игру, это хороший знак. Бывают такие матчи, когда много создаёшь и не получается забить. Вратарь соперника здорово играл. Большую часть матча мы контролировали игру, это хороший знак.



«Авангард» — сильная команда. Понятно, что мы не хотим проигрывать второй матч подряд. Будет тяжёлый матч, нам надо быть готовыми, играть просто, и надеюсь, мы сможем реализовать свои моменты", — сказал Баркер в эфире клубного телевидения.