Дюклер: хочу доказать «Аризоне», на что способен, тогда получу лучший контракт

Нападающий Энтони Дюклер прокомментировал подписание с «Аризоной Койотс» однолетнего контракта на $ 1,2 млн. Клуб предлагал ему три варианта контракта на выбор с разными сроками и зарплатой.

«Я хочу доказать, на что способен в этом сезоне. Прошлый год сложился для меня непросто. Я получил хороший опыт, но в этом году я хочу доказать, что могу играть на элитном уровне, как делал это в свой дебютный сезон. Тогда, надеюсь, я получу лучший контракт следующим летом.



Никто не оказывает на меня больше давления, чем я сам. Я доволен своей формой и чувствую, что могу провести великолепный сезон», — приводятся слова Дюклера на официальном сайте клуба.