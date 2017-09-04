ФХУ попросила ИИХФ поддержать санкции к виновным в сдаче матча на ЧМ-2017

Вице-президент федерации хоккея Украины Георгий Зубко сообщил, что ФХУ направила в ИИХФ заключение с просьбой поддержать санкции по отношению к двум игрокам сборной Украины, уличённым в попытке сдачи матча на чемпионате мира в группе А первого дивизиона команде Южной Кореи.

Ранее в СМИ появились расписки вратаря сборной Украины Эдуарда Захарченко и защитника Владимира Вариводы, в которых они обязуются вернуть по $ 30 тыс., полученные ими, чтобы обеспечить победу команды Южной Кореи с разницей в две шайбы. Азиатская команда выиграла ту встречу лишь по буллитам. ФХУ наложила на игроков бессрочную дисквалификацию.

«Мы уже отправили в ИИХФ заключение исполкома, наши рекомендации и просьбу поддержать санкции по отношению к тем игрокам, которые пока дисквалифицированы бессрочно.

Своё решение по сроку дисквалификации мы примем по финальным результатам работы нашей комиссии, а также расследования полиции", — цитирует Зубко ТАСС.