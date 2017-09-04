Нападающий «Куньлуня» Рикард Йюнге перешёл в «Трактор» в обмен на Жильбера Брюле

«Куньлунь Ред Стар» обменял нападающего Рикарда Йюнге в «Трактор» на форварда Жильбера Брюле.

Ни один клуб КХЛ не забрал Йюнге из списка отказов

«Йюнге обменян в „Трактор“ на Брюле», — сообщили корреспонденту «Чемпионата» Дарье Тубольцевой в пресс-службе китайского клуба.

30-летний Брюле в этом сезоне сыграл за «Трактор» шесть матчей, не набрал очков и заработал показатель полезности "-2". Недавно клуб перезаключил с ним контракт (односторонний, на один год).



30-летний Йюнге дважды в этом сезоне был поставлен «Куньлунем» на драфт отказов. Он не провёл ни одного матча, в сезоне-2016/17 выступал за «Нефтехимик», в 57 играх отметился 40 (24+16) баллами за результативность.

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