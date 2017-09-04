Чайка: у Дюклера нет предела возможностям, но ему надо приложить усилия

Генеральный менеджер «Аризоны Койотс» Джон Чайка прокомментировал подписание нового однолетнего контракта с нападающим Энтони Дюклером на $ 1,2 млн.

«Мы предложили игроку разные варианты контракта, чтобы он сам принял решение, которое считает лучшим для своей карьеры. В итоге он выбрал контракт на год. Наша позиция была такая: если он хотел контракт на большой срок и деньги, то он был бы на наших условиях, или он мог выбрать однолетнее соглашение и заслужить право получить хороший контракт. Мы рады, что он принял такое решение, потому что теперь ему надо заслужить новый контракт.

У Дюклера нет предела возможностям, но ему надо приложить усилия. В этом суть контракта — мы хотим, чтобы он вернул свои позиции, стал играть так, как он может, это будет ему толчком", — приводятся слова Чайки на официальном сайте клуба.