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Чайка: у Дюклера нет предела возможностям, но ему надо приложить усилия

4 сентября 2017, понедельник. 14:47 Хоккей

Генеральный менеджер «Аризоны Койотс» Джон Чайка прокомментировал подписание нового однолетнего контракта с нападающим Энтони Дюклером на $ 1,2 млн.

«Мы предложили игроку разные варианты контракта, чтобы он сам принял решение, которое считает лучшим для своей карьеры. В итоге он выбрал контракт на год. Наша позиция была такая: если он хотел контракт на большой срок и деньги, то он был бы на наших условиях, или он мог выбрать однолетнее соглашение и заслужить право получить хороший контракт. Мы рады, что он принял такое решение, потому что теперь ему надо заслужить новый контракт.

У Дюклера нет предела возможностям, но ему надо приложить усилия. В этом суть контракта — мы хотим, чтобы он вернул свои позиции, стал играть так, как он может, это будет ему толчком", — приводятся слова Чайки на официальном сайте клуба.

«Аризона» заключила годовой контракт с форвардом Дюклером на $ 1,2 млн
Источник: Официальный сайт "Аризоны Койотс" Сообщить об ошибке
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4 сентября 2017, понедельник
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