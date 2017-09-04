Гилрой: неизвестно, пойдёт ли пауза на руку «Йокериту» в матче со «Спартаком»

Защитник «Йокерита» Мэттью Гилрой поделился ожиданиями от матча со «Спартаком», который состоится 6 сентября в Москве.

«Мы хорошо начали чемпионат, играли с сильными соперниками — «Локомотивом», СКА, смогли проверить свои силы. Думаю, у нас был хороший выезд, хотя мы можем играть лучше.



О «Спартаке» у меня остались только хорошие воспоминания. Здорово будет увидеть всех друзей, знакомых. Нам предстоит важная выездная серия.



У нас сейчас необычная пауза в играх, мы просто стараемся быть готовыми. Опять же надо отдохнуть перед поездкой на Дальний Восток и в Китай, которая отнимет много сил. Неизвестно, пойдёт ли нам на руку пауза в матче со «Спартаком». Нам надо хорошо начать матч, это поможет войти в матч. Если мы будем придерживаться своей системы, у нас хорошие шансы обыграть «Спартак», — сказал Гилрой в эфире клубного телевидения.