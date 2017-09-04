Мазанец: «Слован» владел инициативой, но вратарь «Югры» хорошо сыграл

Вратарь «Слована» Марек Мазанец прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Югрой» (2:3 Б).

«Эта игра отличалась от предыдущих. Мы владели инициативой, здорово атаковали, хорошо оборонялись в средней зоне. Соперник практически не атаковал, поэтому я немного выбился из ритма. Мы много бросали по воротам, но вратарь соперника сыграл хорошо. Нам надо больше внимания уделять игре на пятачке, чтобы быть быстрее соперника и добивать отскоки», — цитирует Мазанеца пресс-служба клуба.