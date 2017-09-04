Кузнецов: Овечкин сделал шаг назад? Мы за всё отвечаем командой, как в «Бригаде»

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов поделился мнением о выступлении капитана команды Александра Овечкина в прошлом сезоне. Овечкин впервые за четыре года забросил менее 50 шайб (33), а в плей-офф команда вновь не смогла преодолеть второй раунд.

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«Овечкин сделал шаг назад в прошлом сезоне? Иногда, чтобы сделать шаг вперёд, нужно сделать маленький шаг назад и тогда перешагнуть. Ничего страшного не произошло. Он столько лет играет в лиге, невозможно постоянно по нарастающей идти, иногда бывают сложные моменты. Мы все вместе, ни в коем случае нельзя говорить, что кто-то сделал шаг назад, а кто-то — вперёд. Мы не в теннисе, где каждый сам за себя. Мы всей командой играем и все отвечаем командой, как в „Бригаде“, — сказал Кузнецов в эфире телевидения НХЛ.

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