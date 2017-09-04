Количество команд Ночной лиги в Рязани может увеличиться до 30

Региональный представитель Ночной хоккейной лиги по Рязанской области Олег Смирнов сообщил, что в регионе планируют запустить соревнования в дивизионе «18+» и увеличить общее количество команд-участников до 30.

«Наш дивизион „40+“ расширяется — планируем, что будут выступать ещё плюс две команды, в сумме — 18. И попробуем начать в этом году соревнования „18+“ — если позволят технические условия. Предварительно 12 команд хотят присоединиться к Ночной лиге в „18+“. Но как это получится у нас технически, ещё неизвестно.



Главное препятствие — в количестве льда. Ледовая арена у десантников по факту ещё не запущена. Мы очень надеемся, что она запустится буквально на днях. И тогда мы начнём разговор о самом главном — предоставлении льда для Ночной лиги. И если все вопросы будут решены, а это прежде всего — финансовые вопросы, то в этом году в Рязани будет около трёх десятков команд», — цитирует Смирнова пресс-служба лиги.