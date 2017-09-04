Нападающий «Сибири» Шипов прошёл список отказов и переведён в «Ермак»

Как стало известно «Чемпионату», нападающий «Сибири» Илья Шипов прошёл через список отказов и был переведён в клуб ВХЛ «Ермак».



В регулярном чемпионате сезона-2017/18 Шипов не провёл ни одного матча за новосибирскую команду. В прошедшем сезоне 23-летний хоккеист выступал за московское «Динамо», принял участие в 11 встречах чемпионата КХЛ и набрал 2 (0+2) очка. Также он сыграл 17 матчей «регулярки» за «Динамо» Балашиха, отметившись 15 (5+10) баллами за результативность. Всего в КХЛ на его счету 15 (6+9) очков в 43 играх.